SpaceX ha sottoposto ad un lungo test i motori della nuova Starship

SpaceX ha recentemente completato un significativo test statico di 60 secondi su tutti i motori della sua nuova Starship, destinata al prossimo volo spaziale. Dopo un primo tentativo interrotto a causa di un problema tecnico, l'azienda ha dimostrato di essere pronta a proseguire con le sue ambiziose missioni verso lo spazio.

