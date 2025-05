Spaccio prostituzione e associazione a delinquere | nigeriano espulso dalla polizia

La Polizia di Stato ha espulso un cittadino nigeriano coinvolto in attività di spaccio di stupefacenti e associazione a delinquere. L'intervento è avvenuto nell'ambito dei controlli sul territorio e contro l'immigrazione clandestina, portando l'uomo presso la frontiera aerea di Bologna per completare la procedura di espulsione.

