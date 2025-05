Sounds of falling di Mascha Schilinski è il tributo alle donne di Cannes 2025

"Sounds of Falling" di Mascha Schilinski è un omaggio straordinario alle donne presentato al Festival di Cannes 2025. Atteso e celebrato, il film intreccia una narrazione femminile che si snoda dalla Prima Guerra Mondiale, esplorando resilienza e trasformazione attraverso le sfide e le speranze delle donne di ieri e di oggi. Un'opera che segna profondamente il panorama cinematografico.

Sound of Falling, recensione del film di Mascha Schilinsky #Cannes78

Secondo cinefilos.it: La recensione di Sound of Falling, il film della regista tedesca Mascha Schilinsky presentato in concorso a Cannes 78.

Le pagelle del Mereghetti, «Sound of Falling» grande sorpresa 8,5

Scrive msn.com: Con questo film Schilinski alza decisamente le proprie ambizioni e regala un ritratto della sua Germania capace di svelare le pulsioni più nascoste e dolorose ...