Sound of Falling le false piste della memoria

"Sound of Falling" è un'opera della regista berlinese che esplora le false piste della memoria attraverso la storia di quattro ragazze di diverse età, unite da una fattoria nella Vecchiamarca tedesca. Ambientato su un arco di tempo che copre un secolo, il film invita a riflettere sulle sfide del ricordo e dell'identità.

Una fattoria nella regione tedesca della Vecchiamarca, quattro ragazze di diverse età, un arco di tempo che copre un secolo. È Sound of Falling, il secondo lavoro della regista berlinese . «Sound of Falling», le false piste della memoria il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Sound of Falling», le false piste della memoria

Altre fonti ne stanno dando notizia

La storia di quattro generazioni di donne in “Sound of Falling”: un viaggio tra passato e presente

Scrive ecodelcinema.com: "Sound of Falling", il film di Federico Gironi, esplora le vite intrecciate di quattro generazioni di donne in una fattoria del Novecento, affrontando temi di trauma e dinamiche familiari.

Le pagelle del Mereghetti, «Sound of Falling» grande sorpresa 8,5

Secondo corriere.it: Con questo film Schilinski alza decisamente le proprie ambizioni e regala un ritratto della sua Germania capace di svelare le pulsioni più nascoste e dolorose ...

Sound of Falling, la recensione del film in concorso al Festival di Cannes 2025

Scrive comingsoon.it: Sound of Falling recensione del film in concorso al Festival di Cannes 2025 trama e critica di Sound of Falling ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il nuovo video di Plata: Dove sei, brano prodotto da Terron Fabio dei Sud Sound System

Su una bellissima produzione urban/dancehall di Terron Fabio dei Sud Sound System, Plata ha realizzato “ Dove sei “, un brano “lover” di alta qualità costruito attorno a un ritornello diretto e efficace.