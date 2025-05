Gli effetti dell'instabilità saranno più evidenti al Sud e in buona parte del Centro. Le nuvole non mancheranno neanche al Nord, ma non saranno intense. Questo è il succo delle ultime previsioni diffuse in diretta da Paolo Sottocorona su La7. Il peggioramento rispetto a ieri "sicuramente c'è". Indicando la carta, l'esperto ha anticipato l'arrivo di "fenomeni molto intensi", soprattutto sulla Sicilia e sulla Calabria. Non si esclude, però, che il maltempo possa arrivare a toccare marginalmenre le zone interne del Centro e l'Appennino. Instabilità che colpirà anche un'altra zona, quella fra Emilia e Romagna, in Veneto e in Piemonte. "È una situazione non leggera, non da prendere sotto gamba", ha commentato Sottocorona. Per la giornata di domani è prevista "un'attenuazione dei fenomeni più intensi sia al Nord sia su gran parte del Centro", ha tranquillizzato i telespettatori, aggiungendo che rimane solamente "qualcosa sui versanti ionici tra Sicilia e Calabria". 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sottocorona avvisa: "Il peggioramento c'è". Che tempo ci aspetta