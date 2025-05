Sotto la neve pane La raccolta di Gabriella Romolini e sua madre | un canto dolce tra memoria e identità

Ci sono libri che nascono da un’idea, altri da un bisogno creativo. E poi ci sono opere come “Sotto la neve, pane” di Gabriella Romolini e Maria Giorgini, che nascono da un gesto d’amore e da un desiderio profondo di conservare la memoria familiare. Pubblicato da Edizioni Albatros, questo libro si sviluppa come una lunga conversazione tra Gabriella e la madre ultranovantenne Maria, durante il periodo della quarantena. Un dialogo intimo che si trasforma in un racconto corale capace di far risuonare nel lettore le voci di un’intera comunità toscana. Il libro non segue una struttura narrativa lineare, ma si compone di una serie di episodi, ricordi e aneddoti che spaziano dalla vita contadina alla Seconda Guerra Mondiale, dalle tradizioni culinarie toscane fino agli incontri più surreali, come l’avvistamento di un’astronave nel prato del Cicaleto. 🔗Leggi su Lopinionista.it

