sostituite parti ammalorate riqualificata ciclopedonale a montorio

Sono terminati i lavori di riqualificazione e da ieri, 13 maggio, sono di nuovo percorribili la pista ciclopedonale di Via Da Legnago e il ponte di Via Sodelle, a Montorio. In Via Da Legnago è stata sostituita l'esistente staccionata in legno ammalorato, per una lunghezza di circa 500 metri. 🔗Leggi su Veronasera.it

