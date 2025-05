Sostenibilità Ronchi | Circolarità è un fattore decisivo di competitività

La sostenibilità e la circolarità rappresentano elementi cruciali per la competitività del Made in Italy. Con il 48% dei materiali consumati in Italia provenienti dall'estero e costi elevati per l'importazione, è fondamentale adottare strategie innovative per ridurre la dipendenza da risorse esterne e promuovere un'economia più sostenibile e autonoma.

"Il Made in Italy dipende dall'import di materiali. Il 48% dei materiali che consumiamo sono importati e molto costosi, basti pensare che l'importazione di materiali come combustibili fossili, minerali, metalli e biomasse di vario genere, costa circa 500 miliardi. Per l'Italia migliorare la circolarità non vuol dire solo riciclo, vuol dire anche ridurre .

