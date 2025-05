Sosta cosa è cambiato a Bologna

A Bologna, le novità sulla sosta hanno portato a cambiamenti significativi. Con le nuove tariffe in vigore da maggio, è fondamentale conoscere le aree, le zone e le modalità di utilizzo di app e parcometri. Scopri chi può usufruire di esenzioni e agevolazioni nella nostra guida pratica per un parcheggio facile e conveniente in città.

Le nuove tariffe in vigore da maggio, le aree e le varie zone, come utilizzare app e parcometri, chi può usufruire delle esenzioni e delle agevolazioni. Ecco la nostra guida per parcheggiare in città. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sosta, cosa è cambiato a Bologna

Parcheggi e sosta a Bologna, gli aumenti sulle strisce blu dal 2 maggio: cosa cambia, le nuove tariffe, le novità per le auto gpl e a metano

corrieredibologna.corriere.it scrive: I rincari riguardano la sosta oraria in tutte le zone della città e gli abbonamenti. Cambiamento in vista anche per gli stalli a rotazione ...

Scattano le nuove tariffe della sosta: fino a 3,90 euro all’ora. Ecco cosa cambia

Come scrive bolognatoday.it: Dal 2 maggio parcheggi e abbonamenti più salati. Novità per le auto ibride, elettriche e a gas. Il Comune: “Risorse destinate al Fondo per la riparazione climatica” ...

Strisce blu, scattano gli aumenti della sosta a Bologna: tutti i prezzi zona per zona

Secondo bologna.repubblica.it: BOLOGNA – Se il 1° marzo è scattato l’aumento del costo di biglietti, carnet e abbonamenti dell’autobus, da oggi 2 maggio aumenta invece il costo della sosta sulle strisce blu, ferme da 14 anni ma che ...

