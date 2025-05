Sospesa l' erogazione idrica | l' annuncio del Comune

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere comunica la sospensione dell’erogazione idrica in via Firenze. L'annuncio, diffuso tramite i canali social, informa i residenti del disservizio programmato per venerdì 16 maggio dalle 9:30. Le motivazioni del provvedimento sono legate a interventi necessari per garantire la manutenzione della rete idrica.

Sospesa l'erogazione idrica in via Firenze a Santa Maria Capua Vetere. Lo rende noto il Comune con un annuncio pubblicato, attraverso i propri canali social, per informare i residenti dell'imminente disservizio. La sospensione, si legge, è prevista per venerdì 16 maggio dalle 9,30 a causa di.

