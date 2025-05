Attese da tanti anni dai residente, più volte invocate dalla minoranza in consiglio comunale, finalmente si accendono a Verucchio altre telecamere. Il secondo stralcio del progetto di videosorveglianza ha fatto un passo decisivo: è stato infatti assegnato l’intervento alla ditta Sicutercnica di Santarcangelo, che porterà 11 telecamere sul territorio comunale, di cui 5 per la lettura delle targhe. I nuovi ’occhi elettronici’ saranno installati in alcuni accessi al paese, in aree ritenute rilevanti e nei punti più critici. "La localizzazione degli impianti è stata concordata con carabinieri e polizia locale insieme all’ufficio tecnico – dice l’assessore Paolo Masini (in foto) – Ora parte la fase esecutiva del progetto, i tempi di realizzazione saranno relativamente brevi". Saranno telecamere di contesto e rilevazione delle targhe dei veicoli, direttamente collegate alle forze dell’ordine e in grado di mandare alert in tempo reale quando è necessario. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos sicurezza: arrivano altre 11 telecamere