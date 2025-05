sos autismo servizi ai minori nel nuovo centro

Nasce a Sondrio un centro polifunzionale per la disabilità dedicato all’assistenza alle famiglie con minori autistici. Una risposta concreta ufficializzata dall’Amministrazione comunale di Sondrio con la destinazione di una delle tre palazzine che sorgeranno nell’area ex Enel. Si tratta di un’esigenza particolarmente sentita in ragione del numero e dei bisogni crescenti delle famiglie che già fanno riferimento al centro autismo, ospitato attualmente nelle ex scuole di Mossini e che da tempo necessita di una sede più funzionale. La convenzione tra Comune e la cooperativa Grandangolo è stata formalizzata con l’approvazione del testo definitivo in occasione dell’ultima seduta della Giunta. "Grazie all’intervento di rigenerazione urbana tra le vie Nani ed Europa – sottolinea il sindaco Marco Scaramellini – potremo realizzare un progetto al quale teniamo molto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

