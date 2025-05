Sorrento | Una corsa contro il tempo Carabinieri scortano una coppia di futuri genitori fino al Policlinico di Napoli

Sorrento-Napoli a sirene spiegate: corsa contro il tempo dei Carabinieri per salvare una neonata con grave malformazione cardiaca.  Nella serata di lunedì scorso, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sorrento ha compiuto un intervento fuori dall’ordinario, scortando una coppia di futuri genitori in una corsa contro il tempo verso il Policlinico di Napoli.  La chiamata è arrivata poco dopo le 20:30: a Sorrento una donna in gravidanza aveva rotto le acque e sapeva di dover raggiungere al più presto l’ospedale partenopeo, dove l’attendeva l’équipe specializzata per la nascita della sua bambina, affetta da una grave malformazione cardiaca. La situazione si presentava delicatissima: ogni minuto poteva fare la differenza. Ma a quell’ora, come spesso accade, la Costiera è bloccata da traffico intenso e da code interminabili, soprattutto in uscita. 🔗Leggi su Puntomagazine.it