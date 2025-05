Sorrento corsa contro il tempo | Carabinieri scortano coppia di genitori fino al Policlinico per salvare la neonata

SORRENTO, 14 MAGGIO 2025 – Una corsa contro il tempo, fatta di sirene spiegate, strade congestionate e un’unica urgenza: portare in salvo una neonata ancor prima della sua nascita. È quanto accaduto lunedì sera a Sorrento, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri è intervenuta per scortare una coppia di futuri genitori fino al Policlinico di Napoli, garantendo l’arrivo in tempo utile nel reparto di ostetricia. La chiamata è giunta poco dopo le 20:30: una donna in gravidanza aveva rotto le acque e doveva raggiungere urgentemente l’ospedale partenopeo, dove l’aspettava un’équipe specializzata. La bambina che portava in grembo, infatti, era affetta da una grave malformazione cardiaca e ogni minuto risultava cruciale. Ma la Costiera, in quell’ora, era come spesso accade, bloccata da traffico intenso e lunghe code. 🔗Leggi su Primacampania.it

