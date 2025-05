Occorrerà l’esito della seconda eliminatoria, in diretta stasera su Raidue con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama, per capire se davvero “tutta l’Italia” in pista quest’anno all’Eurovision Song Contest approderà sabato in finale. L’incognita più grossa l’ha risolta l’altra sera il televoto di Gabry Ponte, regalando a San Marino un passaporto per la sfida decisiva non proprio scontato alla vigilia (e regalando a Raidue la vittoria degli ascolti della serata). Se Lucio Corsi è in finale di diritto e Ponte per risultato, c’è molta altra Italia in questa 69ª edizione. I quotatissimi albanesi di Auronzo di Cadore Kolë Laca e Beatriçe Gjergji, per le hit parade Shkodra Elektronike, che rappresentano Tirana con Zierm hanno passaporto italiano. Risiedono entrambi in Veneto ma la Gjergji è cresciuta in Umbria, a Magione, dove ha vissuto per un decennio, dove ha casa ancora la madre. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sorpresa: è un EuroItaliavision. Tricolore (e Cutugno) sul Festival