Sony ha svelato i requisiti di sistema Minimi e Consigliati di Stellar Blade su PC

Sony ha rivelato i requisiti di sistema minimi e consigliati per Stellar Blade su PC, l'atteso action RPG di Shift Up. Questo annuncio è cruciale per chi desidera vivere le avventure della protagonista Eve anche al di fuori della console PlayStation, portando con sé sorprese inaspettate per i giocatori su PC.

Sony ha finalmente svelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Stellar Blade, l'apprezzato action RPG di Shift Up. L'annuncio è di particolare interesse per chi intende affrontare le avventure della protagonista Eve anche al di fuori di PlayStation: i requisiti sono sorprendentemente accessibili, e permetteranno a un'ampia fetta di utenti di godersi il gioco senza dover aggiornare l'intero hardware. Contestualmente all'annuncio delle novitĂ che contraddistingueranno la versione PC, Sony ha svelato che chi punta al minimo indispensabile, serviranno una CPU Intel Core i5-7600k o AMD Ryzen 5 1600X, una GPU GeForce GTX 1060 da 6GB o Radeon RX 580 da 8GB, 16 GB di RAM, Windows 10 64-bit, e 75 GB di spazio libero su disco (HDD supportato, anche se è consigliato un SSD). Con questa configurazione, si mira ai 60 fotogrammi al secondo in risoluzione 1080p, con qualitĂ grafica impostata su "bassa".

