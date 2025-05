Sondaggio sulle Regionali Giani vola oltre il 50% Siamo la terra del civismo

Un recente sondaggio sulle elezioni regionali rivela il trionfo di Eugenio Giani, che supera il 50% dei consensi con un impressionante 59%. Dietro di lui, Alessandro Tomasi al 31% e Giorgio Del Ghingaro con un soddisfacente 10% rappresentano il civismo. Gli autori del sondaggio, Giovanni Bellosi e Federico D’Annibale, sottolineano la forza del movimento civico nella regione.

Vittoria schiacciante di Eugenio Giani con il 59%, Alessandro Tomasi al 31%, un lusinghiero 10% per Giorgio Del Ghingaro e i suoi civici. È il risultato emerso da un sondaggio commissionato dagli stessi esponenti del civismo, Giovanni Bellosi – Scandicci Civica, Federico D'Annibale – Insieme Cambiamo Ponsacco all'agenzia Winpoll. I sondaggisti hanno portato a termine 1000 interviste (2811 rifiuti) tra i toscani maggiorenni, interpellati per fasce d'età e intenzioni di voto alle ultime europee. Il periodo di riferimento è tra il 24 aprile e il 2 maggio. Nel sondaggio, i toscani hanno espresso anche la loro lista di priorità sui temi regionali. Al primo posto la necessità di implementare l'assistenza sanitaria e la qualità degli ospedali, al secondo la sicurezza, al terzo il lavoro. Altri dati in ordine di importanza, il potere d'acquisto, la lotta all'inquinamento, il potenziamento di servizi sociali e istruzione.

