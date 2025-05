Secondo l’ultima Supermedia AgiYouTrend, che ha aggregato i sondaggi nazionali condotti tra il 2 e il 14 maggio, Fratelli d’Italia ha registrato una crescita di un punto percentuale, portandosi al 30,4 per cento. Questo dato segna un divario di 8,4 punti rispetto al Partito Democratico, fermo al 22 per cento (+0.2), comunque con un +0,2 per cento. In crescita anche Avs che è arrivata al 6,4 per cento con un +0,3, Forza Italia (+0,1) e Azione (+0,1). Sono calate invece le preferenze verso M5s e Lega, entrambe hanno perso lo 0,1, attestandosi rispettivamente a 12,3 per cento e 8,5 per cento. Articolo completo: Sondaggi politici, la Supermedia del 14 maggio: Fratelli d’Italia ancora sopra il 30 per cento dal blog Lettera43 🔗Leggi su Lettera43.it

