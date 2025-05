Sondaggi politici Fdi cresce ancora sopra il 30% e stacca il Pd di oltre 8 punti

Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni, continua la sua corsa nei sondaggi, superando il 30% e distaccando il Partito Democratico di Elly Schlein di oltre 8 punti. L'ultima Supermedia di Agi/Youtrend rivela una crescente distanza tra le due forze politiche, mai così pronunciata dal 2024. Scopri di più sui dettagli di questa dinamica.

Secondo l'ultima Supermedia di AgiYoutrend, aumenta la forbice tra Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e il Partito Democratico di Elly Schlein: le due forse non sono mai state così distanti fra loro dalle Europee 2024. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sondaggi politici, Fdi cresce ancora (sopra il 30%) e stacca il Pd di oltre 8 punti

