Sondaggi politici boom di Fratelli d’Italia | aumenta il distacco sul Pd

Fratelli d'Italia continua a riscontrare un significativo aumento nei sondaggi, ampliando il distacco dal Partito Democratico. Nonostante entrambi i partiti registrino una crescita, l'ultimo rilevamento di Youtrend per l’Agi evidenzia un incremento di un punto percentuale per Fratelli d'Italia, alimentando l'entusiasmo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Secondo la Supermedia realizzata da Youtrend per l' Agi, Fratelli d'Italia ha guadagnato un punto percentuale nelle ultime due settimane, tornando ben al di sopra del 30%. Il distacco sul Pd aumenta ed è ora di quasi otto punti percentuali e mezzo. L'ultima Supermedia, viene sottolineato, considera però pochi sondaggi sulle intenzioni di voto, essendo pochi quelli pubblicati negli ultimi giorni. Il dato più rilevante è che ora si registra il massimo distacco tra i primi due partiti dalle europee del 2024, quando il divario si era accorciato a 4,7 punti. In testa c'è quindi Fratelli d'Italia con il 30,4% dei voti e una crescita di un punto nelle ultime due settimane.

