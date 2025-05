Sondaggi elettorali bomba pazzesca | lo slancio che fa tremare tutti

Dopo una parentesi relativamente pacificata, che ha coinciso con gli eventi solenni legati alla scomparsa del Pontefice e alla successiva elezione del suo successore, il clima politico nazionale è tornato a infiammarsi. Le prossime settimane si preannunciano infatti particolarmente tese, complice l’avvicinarsi di due appuntamenti elettorali che mettono in gioco equilibri e strategie di lungo termine. Le comunali in programma a fine maggio e i referendum abrogativi fissati per inizio giugno stanno polarizzando il dibattito pubblico. Il momento è delicato, e le dinamiche tra i partiti sembrano rispecchiare tanto le tensioni interne quanto i movimenti dell’opinione pubblica. Sondaggi, tensioni e referendum: cresce il distacco tra i partiti. Tra le forze politiche, Fratelli d’Italia  ha recentemente guadagnato terreno, portandosi oltre il 30% e segnando un distacco di 8,4 punti percentuali sul Partito Democratico. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

