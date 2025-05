Son ricattato con una finta gravidanza volevano diversi milioni | denunciate due persone

Un'incredibile vicenda di ricatto e truffa si è svolta in Corea del Sud, dove Son ha denunciato un uomo e una donna coinvolti in un sofisticato piano. Utilizzando una finta gravidanza come leva, i due hanno cercato di estorcere al calciatore diversi milioni di euro. Scopri i dettagli di questa surreale storia.

