Braci. Una nube nero pece s’innalza, il fuoco divampa e brucia. In un’epoca dominata dalla paranoia, dove la superstizione diventa legge e il desiderio una colpa capitale, Somna di Becky Cloonan e Tula Lotay si impone come una delle opere più potenti e visivamente folgoranti della narrativa a fumetti contemporanea. Vincitrice del prestigioso Eisner Award 2024 come Miglior Nuova Serie, la nuova graphic novel di casa Star Comics sotto l’etichetta Astra rappresenta una sintesi tra arte, sensualità disturbante e riflessione storica. Un volume unico, cartonato, immerso nella profonda oscurità della dimensione onirica di una donna: Ingrid. Come se fosse fumo.. Somna, Lotay – Cloonan, amazon.it Braci. Una nube nero pece s’innalza, il fuoco divampa e brucia. Indumenti, capelli, poi un acre odore di carne umana investe le narici degli abitanti del villaggio. 🔗Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Somna, quando la dimensione onirica invade la realtà: dove si nasconde il vero?