Solo il 4% degli studenti dorme almeno 9 ore il 20% ha consumato cannabis e il 42% riferisce di fatti legati al bullismo Tutti i dati

L'Osservatorio sulle Dipendenze della Provincia di Treviso ha svolto una rilevazione significativa tra gli studenti, rivelando che solo il 4% dorme almeno 9 ore, mentre il 20% ha fatto uso di cannabis e il 42% ha subito episodi di bullismo. Questi dati, ottenuti con il supporto della Conferenza dei Sindaci e del Ministero dell'Istruzione, mettono in luce comportamenti a rischio tra i giovani.

L’Osservatorio sulle Dipendenze della Provincia di Treviso, coordinato dall'ULSS 2 Marca Trevigiana con il sostegno della Conferenza dei Sindaci e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha condotto una rilevazione sulla diffusione del consumo di sostanze e dei comportamenti a rischio tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo Solo il 4% degli studenti dorme almeno 9 ore, il 20% ha consumato cannabis e il 42% riferisce di fatti legati al bullismo. Tutti i dati . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Solo il 4% degli studenti dorme almeno 9 ore, il 20% ha consumato cannabis e il 42% riferisce di fatti legati al bullismo. Tutti i dati

Scrive orizzontescuola.it: L’Osservatorio sulle Dipendenze della Provincia di Treviso, coordinato dall'ULSS 2 Marca Trevigiana con il sostegno della Conferenza dei Sindaci e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha condot ...

Studenti, l'indagine su oltre 3 mila giovani: poco sonno, tanto stress, alcol, droghe e farmaci. Uno su due coinvolto in un rissa

Segnala msn.com: I dati, analizzati dall’osservatorio dell’Usl2, tramite un questionario mostrano le difficoltà nella fase adolescenziale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.