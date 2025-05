Solignano salvo con una giornata d' anticipo | la scommessa vincente di Modenesi

In dieci gare ha dato la scossa, portando il Solignano dalla zona playout di Prima "D" a una salvezza raggiunta con 90’ di anticipo. Una scommessa vinta in pieno quella di mister Luca Modenesi, scelto a sorpresa a febbraio al posto di Matteo Gozzi dal ds Andrea Cuoghi con i biancazzurri quint’ultimi. "Il primo ad avere dei punti interrogativi ero io – spiega il 40enne tecnico – perché venivo da un paio di anni di stop per una scelta famigliare dopo la nascita del secondo figlio, perché non avevo mai allenato i "grandi", ma solo nel settore giovanile a Castelnuovo, e perché le prime 5 gare erano con le prime cinque della classifica. La chiamata del Solignano mi ha colto un po’ di sorpresa, ma avevo molta voglia di rimettermi in gioco e dimostrare in primis a me stesso che potevo dire la mia in categoria. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

