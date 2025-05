Solidarietà | quasi 1500 euro all’Aoup grazie al torneo di golf

Il torneo di golf "Io sto con Chiara Golf Cup", svoltosi il 10 maggio scorso, ha raccolto quasi 1500 euro a favore dell'Aoup. Questa somma verrà devoluta al progetto "Giocare in ospedale", sostenendo così le attività nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Santa Chiara. Un gesto di solidarietà che porta gioia ai piccoli pazienti.

