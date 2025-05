Solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina | corteo a Brindisi

Sabato 17 maggio, Brindisi ospiterà un corteo provinciale in sostegno al popolo palestinese di Gaza e dell'intera Palestina. L'appuntamento è fissato per le 17:30 in piazza Crispi, di fronte alla stazione ferroviaria. Anche Alleanza Verdi partecipa a questa importante iniziativa di solidarietà. Unisciti per far sentire la tua voce!

BRINDISI - Sabato 17 maggio prossimi a Brindisi si svolgerà un corteo provinciale per manifestare solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina. Appuntamento alle ore 17:30 in piazza Crispi (piazza antistante la stazione ferroviaria di Brindisi). Aderisce anche Alleanza Verdi. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina: corteo a Brindisi

