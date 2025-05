Si è già cominciato a muovere il mercato della Roma, che passerà inevitabilmente per la scelta di un nuovo allenatore ancora da annunciare al pubblico. Qualche nome gira già, come Perin per Svilar, nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo del belga, e Oumar Solet in difesa, per uno dei centrali migliori della Serie A in questa seconda parte di stagione. La sua carriera però rischia di subire una svolta inaspettata e scioccante: il classe 2000 è stato denunciato per violenza sessuale da una donna di 32 anni, che ha accusato lui e due amici di stupro. Il fatto si sarebbe svolto domenica sera, quando i tre si sarebbero intrattenuti con lei, in stato di ebrezza, in un locale appena fuori Udine, prima di condurla in un appartamento nel cuore della città. La vittima avrebbe espresso chiaro dissenso verso ciò che si stava consumando nell’abitazione, e si sarebbe recata immediatamente in Pronto Soccorso dopo l’accaduto, dove i medici hanno poi allertato le forze dell’ordine. 🔗Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Solet shock, denunciato per violenza sessuale: è nella lista di mercato della Roma