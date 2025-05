Solet difensore dell’Udinese indagato per violenza sessuale ai danni di una 32enne

Il difensore dell'Udinese è attualmente indagato per violenza sessuale nei confronti di una donna di 32 anni. Dopo una serata trascorsa in un locale e in un'abitazione del calciatore, la giovane ha denunciato l'abuso, recandosi immediatamente in ospedale. Le indagini sono in corso e la situazione si fa sempre più delicata.

Inizialmente, la serata si è svolta all'interno di un locale e poi in un'abitazione di proprietà del calciatore. In questa, secondo il racconto della giovane, si sarebbe consumato l'abuso. Una volta lasciata la casa, la giovane si sarebbe immediatamente recata in ospedale, a Udine, denunciando quanto accaduto ai medici

