L'udinese è intervenuta in merito alla denuncia per violenza sessuale riguardante Solet, obiettivo di calciomercato per l'Inter. La società ha dichiarato di non avere informazioni al riguardo, mentre l'episodio, avvenuto domenica sera, ha sollevato preoccupazioni e polemiche attorno al giovane calciatore. Gli sviluppi della vicenda sono attesi con attenzione.

Solet sarebbe stato denunciato per un episodio di violenza sessuale: la risposta dell’Udinese. Solet, obiettivo di calciomercato Inter, è finito sotto attacco dopo una presunta denuncia per violenza sessuale. L’episodio, si legge, risalirebbe a domenica sera nell’appartamento in cui vive il calciatore. Con lui c’erano altri due amici a loro volta identificati e denunciati in stato di libertà per la stessa ipotesi di reato. La donna, lasciata l’abitazione, si è recata al Pronto Soccorso e ha denunciato la violenza. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo. «Noi non confermiamo nulla perché non sappiamo nulla», è la risposta ad oggi dell’ Udinese sul tema. LA RICOSTRUZIONE – « Il difensore dell’Udinese Solet è indagato per violenza sessuale: aperta un’inchiesta. La Procura di Udine ha avviato un’indagine dopo la denuncia di una 32enne. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Solet denunciato per violenza sessuale? L’Udinese replica: «Non sappiamo niente»

