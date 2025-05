Soldi erba sintetica e lavori edili gratis | ecco come e quanto si pagava per vincere le gare d' appalto nell' Agrigentino

Nel contesto delle gare d'appalto nell'agrigentino, emerge un sistema illecito dove il denaro circolava liberamente, alimentando una rete di corruzione. Per aggiudicarsi contratti pubblici, il pagamento di tangenti diventava una prassi comune, favorendo così un circuito di illegalità nel quale i fondi, custoditi in casa o in ufficio, erano sempre pronti a essere utilizzati.

Pagare, pagare, pagare. Per aggiudicarsi gli appalti pubblici - inumidendo a destra e a manca gli ingranaggi della macchina amministrativa - non bisognava far altro che sborsare denaro. E i soldi, ben conservati fra ufficio e casa, c'erano. Tutti, naturalmente, in contanti.

