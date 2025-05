Sabato 9 maggio ha preso il via “ Sognando.Ballando con le Stelle”, lo spin off di Ballando con le Stelle, il talent show di successo di Raiuno che ha tagliato un traguardo importante, quello dei 20 anni. Il programma, condotto da Milly Carlucci, ha avuto un buon esordio (16,7% di share) anche se ad aggiudicarsi la serata è stata “Tradimento”, la serie turca trasmessa su Canale 5. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Milly Carlucci. La conduttrice ha commentato così gli ascolti della prima puntata: “ Abbiamo ottenuto un buon risultato in un periodo di grande distrazione e in un quadro emotivo particolare dovuto alle forti emozioni collettive che abbiamo vissuto: innanzitutto il lutto per la morte di Papa Francesco, un evento che ha profondamente colpito un’intera popolazione e che di fatto ha spento la voglia di divertirsi e di fare intrattenimento. 🔗Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Sognando…Ballando con le Stelle”, intervista a Milly Carlucci: “Abbiamo ottenuto un buon risultato in un periodo dell’anno che penalizza Raiuno. Angelo Madonia? Complicato invitare tutti, è un working progress”