C’è una grazia che va oltre la perfezione tecnica e un’eleganza che sfugge al punteggio. Sofia Raffaeli è tutto questo e anche di più: una campionessa che ha fatto dell’arte e della memoria la sua cifra personale. La prima italiana a vincere una medaglia individuale nella ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici non è soltanto un concentrato di talento, rigore e ambizione. Sabato 17 con la Ginnastica Fabriano si giocherà , insieme alle sue colleghe cartaie, il titolo iridato a squadre nella final six di Torino. La società Fabrianese che ha rinnovato la squadra in modo radicale, ha trovato inizialmente alcune difficoltà . Poi, nell’ultimo appuntamento di Osimo, ha ritrovato il successo con Sofia Raffaeli che ha trascinato le sue compagne al successo. Nel prossimo fine settimana a Torino la formula sarà tipo a cross Battles, un "tutti contro tutti". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sofia Raffaeli guida la Ginnastica Fabriano alla final six di Torino