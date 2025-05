Sociale Rimini modello in Regione Un milione di euro per disabilità e centri estivi Si lavora anche sul tempo pieno

Il 15 maggio, la Regione ha destinato un milione di euro per sostenere progetti di disabilità e centri estivi a Rimini. Durante una visita istituzionale, l'assessora al Welfare Isabella Conti, accompagnata da Kristian Gianfreda e Chiara Bellini, ha esplorato nuove iniziative per migliorare il servizio di tempo pieno e potenziare il supporto sociale.

Una giornata di visita istituzionale, quella di oggi, 15 maggio, per l'assessora al Welfare, terzo settore e politiche per l'infanzia della Regione, Isabella Conti. Al seguito di Kristian Gianfreda, assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini, Chiara Bellini, vicesindaca con delega.

