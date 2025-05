Snodo via Fiorentina | al via i lavori dal 27 maggio Nuova viabilità e modifiche alla circolazione

Dal 27 maggio prenderanno il via i lavori per il nuovo snodo viario in via Fiorentina, destinato a rivoluzionare la circolazione e l’assetto urbano della zona. Questo intervento strategico prevede una serie di modifiche graduali alla viabilità, con l’obiettivo di migliorare l'accessibilità e la fluidità del traffico cittadino.

Prenderanno ufficialmente il via lunedì 27 maggio i lavori per la realizzazione del nuovo snodo viario tra via Fiorentina e il raccordo urbano, un intervento strategico destinato a trasformare la viabilità e l'assetto urbano di questa parte della città. L'opera sarà realizzata per fasi, con la prima che interesserà l'area dell'ex campo scuola e che si concluderà entro la fine dell'anno. "Abbiamo predisposto un cronoprogramma attento e una cantierizzazione studiata per contenere al massimo i disagi – ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Marco Sacchetti –. Chiediamo ai cittadini collaborazione e pazienza, segnalando eventuali criticità in corso d'opera: miglioreremo dove possibile". Fasi preparatorie: dal 19 al 27 maggio. Dal 19 al 27 maggio si procederà con le attività propedeutiche all'apertura del cantiere, secondo il seguente calendario: 19 maggio: consegna lavori, installazione segnali di preavviso e riordino area ex campo scuola;

