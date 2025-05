Sneaker e vestito elegante | l’abbinamento di Irina Shayk al Festival di Cannes

Irina Shayk ha stupito al Festival di Cannes con un audace abbinamento: vestito elegante e sneaker, perfettamente in linea con le tendenze P/E 2025. La comodità si fa spazio nel mondo della moda, e la modella lo dimostra con eleganza. Scopri i dettagli del suo look e le sneaker must-have per farsi notare!

Secondo le tendenze della PE 2025, i vestiti si portano insieme alle sneaker mettendo la comodità in cima alle nostre priorità di stile. Garantisce Irina Shayk che, a Cannes, si è distinta per questa combo. GUARDA LE FOTO I modelli di sneaker 2025 per farsi notare. La modella ha scelto un abito midi in georgette di Self-Portrait con scollo asimmetrico impreziosito da volant. La mise è stata completata da reggiseno in pizzo, sneaker Nike con calzini coordinati, borsa a mano con fiocco (sempre di Self-Portrait) e occhiali da sole a mascherina. La top model ha combinato in maniera egregia calzature sportive e abbigliamento da cerimonia.

