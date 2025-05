sms scomparsi sui vaccini la corte condanna e imbarazza ursula von der leyen

È il mistero dei misteri. L’enigma che avvolge Ursula Von der Leyen e che segna la sua carriera nei palazzi di Bruxelles. Il caso inquietante degli sms sui vaccini. L’ episodio principe che simboleggia il totale arbitrio e la mancanza di trasparenza dei burocrati è rappresentato dalla sfilza di messaggi telefonici segreti che il capo della Commissione Europa ha spedito all’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla. In quegli sms, datati 2021, Von der Leyen avrebbe discusso dei contratti europei da 35 miliardi di euro per 1,8 miliardi di dosi di vaccini anticovid. Ma sul reale contenuto di quei messaggi si è potuto solo fantasticare, come in un giallo fanta-politico, perché il presidente della Commissione non ha mai voluto rivelarne la natura. Si era detto che non esistevano, poi che c’erano ma erano stati eliminati, poi che non erano rilevanti. 🔗Leggi su Panorama.it

