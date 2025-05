La truffa romantica si è rivoltata contro l'autore che, anche in Appello, è stato condannato per estorsione e si è visto pignorare la casa per risarcire la vittima. La vicenda inizia nel lontano 2007 quando la vittima, una facoltosa riminese oggi 49enne, incontra un odierno 71enne di Cesenatico. 🔗Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Smaschera la truffa romantica e lo denuncia, l'amante condannato anche in Appello a risarcire 200mila euro