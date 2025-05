Smartphone a 12 anni? Il 18% degli insegnanti europei è favorevole ma solo il 7% di essi anticiperebbe ad 11 anni Lo studio di GoStudent sull’età giusta

Chi è genitore si sarà posto almeno una volta il problema di consegnare uno smartphone ai figli, magari per farli giocare, per svago o per ragioni scolastiche, ed è anche possibile che madri e padri si siano interrogati su quale sia l’età giusta per lasciare un telefono in mano ad un minore. Le opportunità di crescita derivanti da un accesso più ampio al sapere si scontrano, infatti, con i rischi che i giovani possano intercettare contenuti inadatti alla loro età, con conseguenze che potrebbero interessare anche la loro salute psico-fisica. Le rilevazioni di un sondaggio condotto dalla piattaforma GoStudent su un campione di oltre 11.000 tra insegnanti, genitori e figli offrono alcune indicazioni su quale potrebbe essere l’età adatta per dotare i minori di uno strumento tanto utile quanto potenzialmente pieno di rischi. 🔗Leggi su Orizzontescuola.it