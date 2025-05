Sky Sport Anguissa resta al Napoli | si raffredda la pista Frattesi

Secondo Sky Sport, Frank Anguissa sembra destinato a rimanere al Napoli anche nella prossima stagione, raffreddando così le speculazioni su un possibile trasferimento di Davide Frattesi. Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sulla formazione del centrocampo azzurro, offrendo al tecnico Antonio Conte una base solida su cui costruire.

Il futuro del centrocampo del Napoli comincia a delinearsi con maggiore chiarezza. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, Frank Anguissa dovrebbe restare in maglia azzurra anche nella prossima stagione. Una notizia importante per il tecnico Antonio Conte, che considera il camerunense una pedina fondamentale nel suo sistema di gioco. La permanenza di Anguissa, . L'articolo Sky Sport, Anguissa resta al Napoli: si raffredda la pista Frattesi 🔗Leggi su Dailynews24.it

