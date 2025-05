Sissal chi è la cantante della Danimarca all’Eurovision Song Contest 2025

Sissal, la talentuosa cantante delle Isole Faroe, rappresenterà la Danimarca all'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Nonostante si sia trasferita a Copenaghen nel 2020, ha già conquistato il pubblico con la sua musica. All'età di 30 anni, Sissal è pronta a portare la sua unicità sul palcoscenico europeo dal 13 al 17 maggio.

Sissal rappresenterà la Danimarca all’ Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, in programma dal 13 al 17 maggio. Pur vivendo a Copenaghen dal 2020, l’artista classe 1995 – ha compiuto 30 anni a febbraio – è originaria delle Isole Faroe, dove ha mosso i suoi primi passi nella musica prima di volare nel Nord Europa per coltivare il sogno di diventare una cantante. Chi è Sissal . Sissal, al secolo Sissal Jóhanna Norðberg Niclasen, è nata a Tórshavn, nelle Isole Faroe, dall’artista locale Makkalina Nordberg. Appassionata di canto sin da quando era bambina, ha debuttato sul palco all’età di 10 anni, quando ha vinto una delle principali manifestazioni musicali del Paese, l’Ársins Songrødd. Artisticamente, ha raccontato alla stampa del suo Paese di ispirarsi all’ elettropop nordico della norvegese Dagny e della svedese Robyn. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sissal, chi è la cantante della Danimarca all’Eurovision Song Contest 2025

Potrebbe interessarti su Zazoom

GROW: Song of The Evertree - annunciato un nuovo titolo di avventura sandbox

FAI CRESCERE IL TUO FANTASTICO MONDO CON GROW, UN GIOCO DI AVVENTURA SANDBOX MOZZAFIATO, PRESENTATO DA 505 GAMES E PRIDEFUL SLOTH, IN ARRIVO NEL 2021 Grow: Song of the Evertree sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch; Aggiungilo ora alla tua Lista dei desideri su Steam e aiuta l’Arbor Day Foundation e #TeamTrees a piantare più verde nel nostro mondo 505 Games e lo sviluppatore australiano Prideful Sloth (Yonder: The Cloud Catcher Chronicles) stanno facendo nascere un nuovo progetto con Grow: Song of the Evertree, attualmente destinato a germogliare su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch quest'anno.