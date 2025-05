Sir Perugia-Halkbank Ankara come vedere in tv e in streaming la semifinale di CEV Champions League

La semifinale di CEV Champions League vede protagonista la Sir Sicoma Monini Perugia, pronta a sfidare l'Halkbank Ankara. L'evento, che si svolgerà a Lodz, sarà trasmesso in diretta in TV e in streaming. Scopri come seguire questa emozionante partita, prevista per venerdì 16 maggio alle 20.00.

Vigilia di Final Four di CEV Champions League in casa Sir Sicoma Monini Perugia: la formazione umbra, atterrata ieri a Lodz, cittĂ che ospiterĂ l’atto finale della piĂą importante manifestazione continentale per Club, scenderĂ in campo domani sera, venerdì 16 maggio, alle 20.00, contro l’Halkbank. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Sir Perugia-Halkbank Ankara, come vedere in tv e in streaming la semifinale di CEV Champions League

