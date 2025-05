Sinochem no a proposta per Pirelli dannosa e iniqua

Sinochem ha respinto la proposta di governance avanzata da Pirelli, definendola "potenzialmente dannosa" per l'azienda. Marco Polo International, il veicolo d'investimento cinese, sottolinea che la proposta risulta "gravemente iniqua" e sbilanciata, mettendo in dubbio l'adeguatezza delle condizioni offerte per il futuro della storica casa automobilistica.

Marco Polo International, il veicolo attraverso cui i cinesi di Sinochem partecipano al capitale di Pirelli, dichiara di aver respinto la proposta del gruppo della Bicocca sulla governance "perché potenzialmente dannosa per Pirelli e, nel complesso, gravemente iniqua e squilibrata nei confronti di tutti gli azionisti di Pirelli" con la sola "eccezione di Camfin". Lo si legge in una nota diffusa all'indomani del cda del gruppo di penumatici.

