Sinner un braccio di ferro arancione e il tifo per… Ruud | cori e cartelloni al Foro

Jannik Sinner brilla al Foro Italico, conquistando una convincente semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Con il supporto del tifo energico e cori dedicati a Casper Ruud, il talentuoso tennista azzurro torna alla ribalta dopo un periodo di assenza per squalifica, dimostrando la sua determinazione e il suo talento sul campo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha dominato in due set oggi, giovedì 15 maggio, Casper Ruud volando in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Nel trionfo del tennista azzurro, al rientro al Masters 1000 di Roma dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, anche in Centrale, ancora una volta, ha fatto la sua parte . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

