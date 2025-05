Sinner travolge anche Ruud in semifinale agli Internazionali

Sinner travolge Ruud in semifinale agli Internazionali, portando l'azzurro a un passo dalla finale. Con l'eccezionale prestazione del numero uno del mondo, ora atteso da Tommy Paul, il Foro Italico continua a essere teatro di successi italiani. Nel frattempo, Jasmine Paolini riporta un'azzurra in finale dopo undici anni, rendendo il torneo ancora più storico.

Il numero uno del mondo è atteso ora da Tommy Paul ROMA - L'Italtennis continua a riscrivere la storia sulla terra rossa del Foro Italico. Mentre Jasmine Paolini riporta un'azzurra in finale undici anni dopo Sara Errani nel tabellone femminile, fra gli uomini sono addirittura due i semifinalisti

Sinner travolge Ruud (6-0, 6-1) in poco più di un’ora. Domani sera toccherà a Paul

Internazionali: Sinner travolge Ruud e vola in semifinale

Tennis, Sinner travolge Ruud e vola in semifinale

