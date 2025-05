Sinner travolge anche Ruud in semifinale agli Internazionali

Jannik Sinner conquista la finale agli Internazionali di Roma, superando senza difficoltà Casper Ruud in semifinale. Sul campo di terra rossa del Foro Italico, l'Italtennis scrive una nuova pagina storica: accanto a Sinner, anche Lorenzo Musetti avanza tra i migliori. In campo femminile, Jasmine Paolini riporta l'azzurra in finale dopo undici anni.

ROMA (ITALPRESS) – L’Italtennis continua a riscrivere la storia sulla terra rossa del Foro Italico. Mentre Jasmine Paolini riporta un’azzurra in finale undici anni dopo Sara Errani nel tabellone femminile, fra gli uomini sono addirittura due i semifinalisti perchè a Lorenzo Musetti – vincitore ieri sul campione in carica Alexander Zverev – si aggiunge Jannik Sinner. Al rientro dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, il numero uno del mondo continua a crescere match dopo match e l’ultimo a farne le spese è Casper Ruud, sesto favorito del seeding e reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Madrid: sul centrale del Foro Italico il 23enne altoatesino – mai così avanti a Roma – domina 6-0 6-1 in poco più di un’ora e 4 minuti e domani – match in programma in serata non prima delle 20.30 – sfiderà per un posto in finale agli Internazionali Tommy Paul, già battuto tre volte su quattro con l’unica sconfitta sull’erba di Eastbourne nel 2022. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Sinner illegale, travolge Ruud e vola in semifinale: un gesto del norvegese dice tutto, ma Jannik non si fida

Si legge su sport.virgilio.it: Sinner illegale, travolge Ruud con un punteggio da record e vola in semifinale agli Internazionali: un gesto del norvegese dice tutto, ma Jannik non si fida.

Sinner travolge Ruud (6-0, 6-1) in poco più di un’ora. Domani sera toccherà a Paul

Lo riporta msn.com: Con una prestazione al limite della perfezione arriva alle semifinali con il suo miglior risultato in carriera al Foro italico ...

Internazionali: Sinner travolge Ruud e vola in semifinale

Scrive msn.com: Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Il n.1 al mondo ha battuto in due set il norvegese Casper Ruud (n.7) con il punteggio di 6-0 6-1 in poco più di un'ora d ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner travolge Ruud - vola in finale Atp Finals contro Fritz

Jannik Sinner ha conquistato la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, superando Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2 in appena 1 ora e 9 minuti.