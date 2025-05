Sinner stellare stritola Ruud e vola in semifinale | Sono stato perfetto | Lo sconfitto | Contro un muro a 160 km h

Sinner conquista le semifinali con una prestazione straordinaria, schiacciando Ruud con un netto 6-0, 6-1 in appena 64 minuti. «Sono stato perfetto», confessa l'azzurro, che ha dominato il match come un muro a 160 km/h. Riferendosi ai suoi recenti successi, aggiunge: «Prima il Papa e poi il Milan, staccare fa bene».

