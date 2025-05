Sinner schianta Ruud: ‘Con Musetti sarebbe la finale più bella’. Jannik Sinner continua a incantare Roma. Dopo il netto successo contro Casper Ruud (6-0, 6-1), l’altoatesino si è guadagnato la semifinale nel suo primo torneo dopo lo stop di tre mesi. “Ero partito con l’obiettivo di superare il primo turno, ora sono a un passo dalla finale. Firmerei ancora oggi per questo risultato” – ha detto sorridendo in conferenza stampa. Il sogno tutto italiano. Il sogno si chiama finale tutta azzurra. Da una parte Sinner, dall’altra Lorenzo Musetti. “Sarebbe la finale più bella”, ammette Jannik Sinner, “ma ci sono ancora ostacoli difficili da superare. Magari, se non sarà qui, accadrà altrove. Chissà. forse a Parigi”. Il riferimento al Roland Garros è chiaro, ma l’attenzione resta per ora tutta su Roma. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

Sinner sogna l'ultimo atto con Musetti, Paolini già in finale: il venerdì azzurro di Roma in diretta Rai