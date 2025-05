Sinner-Ruud | orario precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025, affrontando il norvegese Casper Ruud. La sfida, in programma oggi, 15 maggio, promette emozioni sul Centrale di Roma, dove Sinner torna dopo una convincente vittoria. Scopriamo l'orario e dove seguire il match in diretta TV.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, giovedì 15 maggio, sfida il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero uno del mondo torna a giocare sul Centrale dopo la bella vittoria, arrivata in due set con il punteggio di 7-6, . L'articolo Sinner-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Sinner-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv

msn.com scrive: (Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, giovedì 15 maggio, sfida il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Sinner-Ruud all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming

Scrive sport.sky.it: Sinner tornerà in campo giovedì alle 19 contro Casper Ruud, reduce da nove vittorie consecutive: Jannik andrà a caccia della prima semifinale in carriera al Foro Italico. Il match sarà in diretta su ...

Sinner-Ruud, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

Si legge su tuttosport.com: Il numero 1 al mondo affronta il norvegese numero 7 nel match valido per l'accesso alla semifinale del 1000 capitolino ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner travolge Ruud - vola in finale Atp Finals contro Fritz

Jannik Sinner ha conquistato la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, superando Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2 in appena 1 ora e 9 minuti.