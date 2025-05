Sinner-Ruud oggi a Roma | quando gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner, oggi 15 maggio, scende in campo contro il norvegese Casper Ruud, n°7 Atp, agli Internazionali di Roma 2025: chi vince vola in semifinale contro uno tra Hubert Hurkacz e Tommy Paul (che si affronteranno alle ore 13). No rest days?????? Courtside with Jannik Sinner for an ASMR practice session on the eve of his quarterfinal vs. Casper Ruud #IBI25 pic.twitter.comVRYO0OBOoF — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2025 Sinner-Ruud, quando e dove vedere la partita in tv. L’azzurro, n°1 del mondo, è atteso sul Centrale del Foro Italico non prima delle ore 19. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva free-to-air su Rai 2 (con il commento di Maurizio Fanelli e Omar Camporese e, in studio, Marco Fiocchetti e Rita Grande) oltre che su SkySport. Ecco dove vedere tutti i match degli Internazionali di Roma 2025 in tv. 🔗Leggi su Lapresse.it

